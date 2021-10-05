Коронавирусом в Орловской области заразились еще 176 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области заражение коронавирусом подтвердилось у еще 176 человек. Об этом 5 октября 2021 сообщил федеральный оперштаб. Заболеваемость в регионе продолжает расти.

За весь период пандемии в Орловской области заболели 46 906 человек. Перебороть заболевание смогли 44 218 пациентов. Накануне с амбулаторного лечения и стационаров выписался 161 орловец.

Смертельных исходов последние несколько дней не фиксируется. Однако уровень смертности достаточно высок. В нашей области пандемия унесла жизни 1016 человек.