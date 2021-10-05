Орловец решил обзавестись велосипедом и украл его у женщины

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Очередную кражу велосипеда раскрыли орловские полицейские. Мужчина решил обзавестись двухколесным транспортом и стащил его из подъезда жилого дома.

Владелица велосипеда хранила его на лестничной клетке в доме на Тульской, пристегнутым к перилам. В один день она не обнаружила своего имущества на месте, ничего не оставалось делать, как идти в полицию. Оперативникам удалось вычислить похитителя. Под подозрение попал 35-летний мужчина.

- Данный гражданин при помощи плоскогубцев перекусил тросовый замок и похитил велосипед, который оставил себе для личного пользования. В настоящее время двухколесный транспорт изъят и передан на ответственное хранение потерпевшей. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело заведено по статье "Кража", орловцу грозит суд. Пока он под подпиской о невыезде.