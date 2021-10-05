В Заводском и Железнодорожном районах Орла 5 октября в ряде домов отключат горячую воду Фото: Архив "КП"

5 октября в Орле ряд жилых домов в Заводском и советском районах останутся без горячей воды, а некоторые и без отопления. Причина - профилактические и ремонтные работы.

С 9.00 до 17.00 часов горячего водоснабжения не будет в домах № 340-372 (четные) по Комсомольской улице и в домах № 31, 31/2 и 35 на Планерной. В этот период времени здесь будет проходить чистка бойлера на ЦТП по улице Планерной, 35а.

Также до 17.00 часов горячей воды и отопления не будет в многоквартирных домах в Лужках. Специалисты ищут место утечки на сетях теплоснабжения котельной по улице 6-й Орловской дивизии, 14.

Отключение будет и в домах № 2, 4 и 6 по Моховской улице, в домах №145 и 145А по Шульгина, а также в доме №20 и школе №33 в переулке Южном. Причина - замена задвижек на котле в котельной по переулку Южному, 26Б.

- По информации диспетчера ООО ОТСК, 5 октября с 8.00 до 17.00 в связи с установкой приборов погодного регулирования будет отключено горячее водоснабжение и отопление по адресам: пер. Речной, д. 11; наб. Дубровинского, д. 58; ул. Новосильская, д. 2, 6 и 8, - сообщает пресс-служба администрации Орла.