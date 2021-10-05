Сергей Кутенев: 3-й сезон экоквеста «Чистые игры» завершен «на отлично»

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Организатором мероприятия выступали НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке администрация города Орла и администрации г. Мценск с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Чистые Игры» — это социальный экологический проект по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории, призванный дать альтернативу субботникам. Мероприятие позиционируется как праздник для города, к которому привлекаются местные жители, волонтеры, студенты, школьники, активисты, местный бизнес.

«Мне очень приятно, что с каждым сезоном экологический проект «Чистые Игры» набирает популярность и осенний кубок чистоты был разыгран не только в Орле, но и во Мценске» - рассказывает Председатель попечительского Совета «Социально-культурного фонда развития и инновации», депутат Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев.

«В рамках двух мероприятий силами более 350 экологических активистов нашей области было собрано более 800 мешков мусора, из которых более 500 мешков было отправлено на вторичную переработку. Уверен, что наш экологический проект «Чистые Игры» с каждым годом будет собирать под своими знаменами все больше и больше неравнодушных к экологии жителей Орловской области».

Победителями и обладателями «осеннего кубка чистоты» в городе Орле стала команда «Металлурги».

В городе Мценск команда «Красавы».

До встречи в следующем сезоне!