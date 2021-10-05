На Комсомольской в Орле водитель «Рено» сбил светофор. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

4 октября в Заводском районе Орла произошла авария. На перекрестке Комсомольской улицы и улицы Розы Люксембург не смогли разъехаться две иномарки. В результате одна из них сбила светофор пешеходного перехода.

ДТП случилось в начале десятого часа вечера. 31-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны 1-ой Посадской в направлении Розы Люксембург. В районе дома №53 (напротив Польского корпуса ОГУ) он начал поворачивать налево. В этот самый момент по прямой со стороны улицы Красина ехал 30-летний водитель «Форд Мондео». Разминуться автомобилистам не удалось.

После столкновения с «Фордом» автомобиль «Рено Логан» врезался в светофорную опору регулируемого пешеходного перехода.

В- результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения, отпущен, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.