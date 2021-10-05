Орловская область получит 29,5 миллиона рублей на лекарства для больных ковид Фото: Архив "КП"

Орловская область получит дополнительные средства на закупку лекарств для больных коронавирусом. Бесплатные медикаменты продолжат выдавать тем, кто проходит лечение на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

Региону выделят из резервного фонда Правительства РФ 29,5 миллиона рублей. Такое распоряжение 1 октября подписал премьер Михаил Мишустин.

- Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений пациентам, проходящим амбулаторное лечение, назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.