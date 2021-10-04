Ударивший полицейского в лицо 22-летний орловец пойдет под суд

В Орле следственный комитет завершил расследование уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. На сотрудника при исполнении напал 22-летний нетрезвый дебошир.

Инцидент произошел в начале сентября на территории развлекательного центра в Советском районе. Молодой человек был нетрезв, неподобающе вел себя и бранился в общественном месте. Полицейский сделал ему замечание, а тот отреагировал агрессивно: бросился с кулаками на правоохранителя и ударил его по лицу. За это и нарвался на уголовное преследование.

- Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.