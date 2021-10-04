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Происшествия4 октября 2021 18:05

Орловец попался при попытке стащить чайный фарфоровый набор в магазине

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии в гипермаркете на Карачевском шоссе
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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3 октября в гипермаркете на Карачевском шоссе произошел переполох. Один из покупателей попытался пронести мимо кассы продукты и чайный фарфоровый набор. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области, инцидент произошел в шесть вечера. Сотрудники торговой точки заподозрили посетителя в попытке пройти мимо кассы с товаром и нажали тревожную кнопку. Через несколько минут на место происшествия прибыли силовики.

- Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 32-летний уроженец города Орла и передали в отдел полиции для уточнения обстоятельств прецедента, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.