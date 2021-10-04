Орел оказался на 75 строчке среди городов России по уровню зарплат

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орел оказался на 75 строчке рейтинга городов по уровню зарплат. Топ, по результатам проведенного исследование, составило РИА.

Всего в рейтинге 100 российских городов. За основу исследование бралось соотношение заработной платы населения и стоимости фиксированного потребительского набора, а также изменения зарплаты в 2021 году относительно года 2020.

Соседи Орла Липецк, Калуга и Тула обогнали город, расположившись на 37, 50 и 53 строчках рейтинга соответственно. Еще два соседа Орловщины, Курск и Брянск, напротив оказались ниже в рейтинге и заняли 80 и 85 позиции соответственно.

Город с самой высокой зарплатой в России - Салехард. За первое полугодие средняя реальная зарплата здесь превысила 100 тысяч рублей, на нее можно купить пять условных потребительских наборов. На втором месте Южно-Сахалинск, на третьем - Москва. Тут зарплаты тоже на уровне 100 тысяч рублей в месяц.

Города с самой маленькой оплатой труда, согласно рейтингу, это Иваново, Таганрог, Грозный, Нальчик и Элиста.

В Орле средняя зарплата, по последним данным Орелстата, немногим превышает 34 тысяч рублей в месяц.