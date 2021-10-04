Орловца приговорили к 13 годам тюрьмы за расправу над сожительницей Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор 40-летнему мужчине, устроившему расправу над своей сожительницей. Ближайшие 13 лет он должен провести в колонии строгого режима. Как сообщает Следственный комитет Орловской области, суд признал жителя облцентра виновных в убийстве.

Трагедия произошла в мае 2021 года в Северном районе Орла. Мужчина распивал вместе со своей 50-летней сожительницей алкоголь и в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Вскоре словесная перебранка закончилась избиением. Женщина получила не менее 60 удары руками по голове и телу. Она скончалась на месте.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю города Орла. Он признан виновным совершении преступления статье105 УК РФ (убийство), - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.