В Верховье 58-летнюю велосипедистку сбил «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

2 октября в поселке Верховье произошла авария с участием отечественной легковушки и велосипедистки. Женщина в результате ДТП получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» отъезжал с территории, прилегающей к дому №60 по Советской улице и не успел затормозить, когда перед ним оказалась 58-летняя женщина на велосипеде.

- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения и была госпитализирована, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 39 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Двое погибли, девять человек получили травмы.