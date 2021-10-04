Среди привитых орловцев, коронавирусом заболело порядка 1700 человек

Александр Румянцев рассказал о заболеваемости ковидом в программе "Готов ответить" Фото: скриншот с видео

В Орловской области порядка 1700 человек заболели коронавирусом несмотря на то, что прошли вакцинацию. Такую информацию озвучил глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

О ситуации с ковидом Румянцев рассказал в программе "Готов ответить" телеканала "Первый областной".

- За последние две недели, со второй половины сентября, в регионе отмечается серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, за неделю на уровне 28%. Мы отмечаем рост заболеваемости внебольничными пневмониями, за неделю он составил практически 90%, - отметил Александр Румянцев.

Одной из причин заболеваемости, в числе прочих, руководитель Роспотребнадзора назвал невысокие темпы вакцинации. Сейчас привито порядка 200 тысяч человек, при этом менее 0,7%, или около 1700 человек, заболело ковидом после прививки.