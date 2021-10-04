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Общество4 октября 2021 14:33

В Орловской области за два дня поймали 16 скрывавшихся преступников

Полицейские провели операцию "Розыск"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 16 скрывавшихся преступников удалось задержать за два дня. Полицейские провели в регионе операцию "Розыск".

О ее итогах рассказали в областном УМВД. Скрывающихся от следствия и суда нарушителей закона, а также тех, кто бесследно пропал, разыскивали 29 и 30 сентября.

- За время проведения операции сотрудниками органов внутренних дел региона задержано 16 преступников, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Также установлено местонахождение 9 без вести пропавших граждан и 1 несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.