В Орловской области за два дня поймали 16 скрывавшихся преступников

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 16 скрывавшихся преступников удалось задержать за два дня. Полицейские провели в регионе операцию "Розыск".

О ее итогах рассказали в областном УМВД. Скрывающихся от следствия и суда нарушителей закона, а также тех, кто бесследно пропал, разыскивали 29 и 30 сентября.

- За время проведения операции сотрудниками органов внутренних дел региона задержано 16 преступников, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Также установлено местонахождение 9 без вести пропавших граждан и 1 несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.