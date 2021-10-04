В Орловской области отремонтировали 136 дворов и 37 парков и скверов

В Орловской области отремонтировали 136 дворов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области отремонтировали 136 дворов, а также 37 общественных пространств - парков и скверов. На благоустройство в 2021 году выделено 735,6 миллиона рублей.

Об 4 октября этом рассказал Григорий Шайкин, руководитель департамента ЖКХ. Всего в планах на этот год ремонт 145 дворовых и 41 общественной территории, на некоторых из них работа продолжается в настоящее время. Самым масштабным проектом стал парк Победы, на который средства были направлены вне рамок финансирования программы благоустройства. Ремонт этой территории обошелся в 185,7 миллиона рублей. Кроме того, отремонтирован до конца Детский парк.

- Всего за период с 2018 по 2020 год выполнены работы по благоустройству 105 общественных территорий и 517 дворов, - цитирует Шайкина пресс-служба Правительства Орловской области.