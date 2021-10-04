В Орле откроется выставка 55 авторов «Очарованный странник»

В Орле откроется выставка «Очарованный странник». Свое видение творчества писателя Николая Лесколва представят 55 авторов, членов Орловской организации Союза художников России. Об этом сообщает региональное Правительство.

На выставки будут представлены более 150 творческих работ - живопись, графика, скульптура и прикладное искусство. Все они объединены темой литературы, Орловского края и персонажами художественных произведений Лескова.

Экспозиция разместится в Орловском краеведческом музее и в выставочном зале Союза художников России по адресу: улица 2-ая Посадская, 26.

- Девять работ с выставки будут переданы в дар в фонды Орловского краеведческого музея, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.

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КОГДА? ГДЕ?

5 октября, в 15.00 часов

Орловский краеведческий музей (Орел, Гостиная, 2)

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