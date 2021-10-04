В Орловской области погиб водитель, опрокинувшейся автоцистерны

В Свердловском районе погиб водитель, опрокинувшейся автоцистерны. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

3 октября в Свердловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии на автодороге Змиевка-Яковлево погиб водитель автоцистерны «НЕФАЗ-66062-46».

По информации Госавтоинспекции Орловской области, 35-летний автомобилист направлялся в сторону деревни Яковлево. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло и она опрокинулась. Кабина оказалась сильно повреждена.

- В результате ДТП водитель скончался на месте, до приезда скорой помощи, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 39 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Два человека погибли, девять – получили травмы.