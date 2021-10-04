В Орловской области рассекретили нарко-фермеров

Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

В Орловской области рассекретили компанию нарко-фермеров. Они выращивали коноплю в Корсаковском районе.

Культивацию наркосодержащего растения пресекли сотрудники ФСБ вместе с полицейскими. В пресс-службе УФСБ озвучили подробности произошедшего. Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, жители Корсаковского района вырастили почти 3 килограмма конопли, чтобы в дальнейшем сбыть ее.

- На основании переданных материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Орловской области СГ МО МВД России «Новосильское» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, - сообщили в силовом ведомстве.