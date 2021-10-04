В Орловской области к 4 октября 2021 ковид заболели еще 168 человек

В Орловской области продожлается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 168 новых случаев заражения. Об этом 4 октября 2021 сообщил федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в Орловской области заразились 46 730 человек, из них 44057 смогли вылечиться. Накануне из больниц и амбулаторного лечения по выздоровлению выписался 161 пациент.

За сутки о новых смертельных случаях не сообщается. Однако ситуация остается сложной. Пандемия уже унесла жизни 1016 орловцев.