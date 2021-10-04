В Орле мошенники обманули двух пенсионерок на 25 и 90 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орле на минувшей неделе на удочку мошенников попались сразу две пенсионерки. Пожилые женщины лишились 25 и 90 тысяч рублей сразу после телефонного общения с незнакомцами.

По информации УМВД России по Орловской области, первом случае мошенники заполучили сбережения 77-летней жительницы Железнодорожного района. Она разместила объявление о продаже гаража на рекламном сайте и вскоре ей позвонил «покупатель». Правда, он заявил, что ей нужно перевести деньги на его счет 25 тысяч рублей для оформления необходимых документов. Орловчанка выполнила указания незнакомца, а затем он перестал брать трубку и отключил телефон.

Во втором случае произошла классическая схема телефонного обмана. 80-летнюю женщину запугали лже-сотрудники банка, убеждавшие ее в том, что кто-то пытается украсть ее вклад. После этого пенсионерка пошла в банк, обналичила все свои сбережения и через терминал перевела 90 тысяч на несколько счетов, названных мошенниками.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции напоминают, нельзя передавать данные банковских карт по телефону и верить незнакомцам, запугивающим подозрительными операциями со сбережениями и рекомендующим перевести их на некий «безопасный» счет. Особенно будьте бдительны с номерами 8-495, 8-499 и 8-800.