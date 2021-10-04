От гриппа привились более 93 тысяч жителей Орловской области

В Орловской области от гриппа привились только 12,8% населения Фото: Архив "КП"

По данным на 1 октября 2021, в Орловской области привились от гриппа более 93 тысяч человек. Это 12,8% от общей численности населения региона. Такие данные огласил на совещании в администрации области руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

По информации Александра Румянцева, сейчас в Орловской области подтверждена активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы и вирусы парагриппа). В связи с этим жителей региона призывают активнее вакцинироваться, чтобы выработать иммунитет.

- Вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети, лица старше 60 лет, беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями, медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники сферы обслуживания, транспорта, призывники и переболевшие COVID – 19, - подчеркнул руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Вакцинацию можно бесплатно пройти в поликлиниках, ФАПах и мобильных пунктах вакцинации. Используемые для прививок препараты - «СОВИГРИПП» (поступило 207 тысяч доз вакцины) и «Ультрикс Квадри» (более 20 тысяч доз).

Напомним. Между вакцинами от ковид и гриппа должно пройти не меньше месяца.