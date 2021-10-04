В Орле суд рассмотрит дело о поножовщине между влюбленной парой Фото: Архив "КП"

В Орле передали в суд уголовное дело о поножовщине, которая произошла во время ссоры между влюбленной парой. На скамье подсудимых предстоит оказаться 24-летней девушки. По информации регионального Следственного комитета, ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Следователи установили, что конфликт между парой разгорелся вечером 27 июня в одной из комнат общежития на улице Максима Горького. В момент ссоры девушка была пьяна. Словесной перебранкой дело не закончилось и в ход пошел нож, который орловчанка вонзила в живот своего сожителя. На этом она не остановилась и ударила его несколько раз кулаком в грудь.

- Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.