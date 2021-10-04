В частном доме в Нарышкино при тушении пожара нашли тело 31-летней женщины

В частном доме в Нарышкино при тушении пожара нашли погибшую женщину Фото: Архив "КП"

2 октября в поселке Нарышкино, райцентре Урицкого района, произошел сильный пожар. Огонь охватил изнутри частный жилой дом на улице Русанова.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в 21.57 часов вечера. К месту происшествия выдвинулись сотрудники 38-й ПСЧ и СПСЧ.

При тушении пожара спасатели обнаружили в доме тело 31-летней женщины.

- В результате пожара дом полностью выгорел изнутри. От огня были спасены соседние баня и гараж. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.