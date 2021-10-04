В Орловском районе при столкновении «Фольксвагена» и «Нивы» погибла женщина. Фото: Госавтоинспекции Орловской области.

3 сентября в Орловском районе на 363 километре трассы М-2 «Крым» произошло смертельное ДТП. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила «Ниву». В лобовом столкновении погибла женщина, еще два человека в больнице.

Трагедия случилась в 19:20 часов вечера. 18-летний водитель «Фольксваген Гольф» ехал по трассе в направлении Москвы. В какой-то момент он вылетел на в полосу встречного движения, где в этот момент ехал ответственный автомобиль с 65-летним водителем за рулем.

После столкновения «Фольксваген» протаранил дорожное ограждение и опрокинулся. В свою очередь удар по «Ниве» был такой сил, что передняя часть машины оказалась полностью искореженной. Людей пришлось доставать с помощью спецоборудования МЧС.

На месте аварии работали спасатели, полиция, медики. К сожалению, 52-летнюю пассажирку «Нивы» спасти не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.

- В результате ДТП водитель «Нивы» и 18-летняя пассажирка «Фольксваген Гольф» получили телесные повреждения и были госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 39 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Два человека погибли, девять человек получили травмы.