По данным на 1 октября 2021, в Орловской области зарегистрировано 2,7 тысячи безработных Фото: Архив "КП"

В Орловской области официально зарегистрировано 2,7 тысячи безработных. Такие данные на 1 октября 2021 года сообщает региональное правительство со ссылкой на портал «Работа в России».

В настоящее время свободными для трудоустройства в Орловской области остаются 9,9 тысяч свободных рабочих мест и должностей. Среди них специальности от агронома до юриста.

- На учет в органы службы занятости онлайн-способом с 9 апреля 2020 года по 1 октября 2021 года орловцы подали заявление на постановку на учет по безработице 31,2 тысяч раз, а с 1 января текущего года – 9,8 тысяч раз, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, по последним данным из-за пандемии в регионе 4385 человек продолжают работать дистанционно, еще 277 работников – в режиме неполной занятости.