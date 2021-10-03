В первую рабочую неделю октября в Орле похолодает, ожидается дождь

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первая рабочая неделя октября в Орле отметится похолоданием, пасмурным небом и дождем. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 4-8 октября.

Как прогнозируют синоптики Росгидрометцентра, в понедельник 4 октября пасмурно, +4...+10, без осадков. Ветер восточный 4 м/c, давление 757 мм рт.ст.

Во вторник 5 октября вновь небо затянуто тучами, ожидается небольшой дождь. На термометрах от +3 ночью до +12 днем. Ветер восточный 4 м/c, атмосферное давление поднимется до 760 мм рт.ст.

В среду 6 октября небольшая облачность, выглянет солнце. Без осадков, в темное время суток +4 градуса, днем воздух прогреется до +11. Ветер восточный 4 м/c, давление 763 мм рт.ст.

В четверг 7 октября переменная облачность, без дождя. Ночью термометры покажут всего 1 градус тепла, днем до +11. Атмосферное давление 763 мм рт.ст., ветер восточный 3 м/c.

В пятницу 8 октября температура +1..+11. Облачность переменная, без дождя. Ветер восточный 4 м/с, давление на уровне 762 мм рт.ст.