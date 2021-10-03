Для орловских детей средняя стоимость обучения в кружках составляет 800 рублей

Средняя стоимость обучения детей в кружках и секциях в Орловской области - 800 рублей в месяц Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дополнительное образование для детей в Орловской области обходится их родителям в среднем в 800 рублей в месяц. Причем самые высокие цены - в техническом и естественно-научном направлении обучения. Такую информацию «Комсомолке» сообщили в региональном Департаменте образования.

Отметим, в Орловской области систему дополнительного образования в 2021 году входит 59 организаций (9 областных и 50 муниципальных). Из них 85% функционируют только за счет средств областного и муниципального бюджетов.

В настоящее время родители могут оформить электронный сертификат на дополнительное обучение своих детей.

- Сертификат закрепляет за ребенком определенного объема средств (номинала сертификата) для передачи образовательной организации в счет оплаты указанных услуг дополнительного образования. Воспользоваться электронным сертификатом с 1 октября 2021 года сможет любой ребенок, зарегистрировавшийся на сертифицированную образовательную программу, - сообщили «КП» в Департаменте образования Орловской области.