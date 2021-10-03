Орловцев прививают от коронавируса 3 октября у ТЦ в Советском районе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле продолжается мобильная вакцинация от коронавируса. В воскресенье, 3 октября, прививки орловцы могут сделать в передвижном медкабинете в Советском районе.

Фельдшерско-акушерский пункт остановился возле торгового центра "Водолей" по адресу Тургенева, 42, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Медики будут дежурить здесь до 16 часов дня.

Для того, чтобы сделать прививки, нужно иметь при себе документы: паспорт, полис и СНИЛС. Перед вакцинацией врач опросит и проведет консультацию.