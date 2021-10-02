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Недвижимость2 октября 2021 16:41

В нескольких домах Заводского района Орла 13 октября отключат газ

Публикуем список адресов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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13 октября в нескольких домах Орла отключат газ

13 октября в нескольких домах Орла отключат газ

Фото: Архив "КП"

На будущей неделе жителям нескольких домов в Заводском районе Орла придется пересидеть без газа. Временно отключено газоснабжение будет 13 октября.

Об этом сообщили в ООО "Газпром межрегионгаз Орел". Временно подача газа будет прекращена для абонентов, проживающих по следующим адресам: улица Кромская, дома №8 и №19 а также улица Планерная, дом №53. Временной промежуток отключения ресурса - с 08.00 утра до 17.30 вечера.

В газовой службе пояснили, что причиной временного отключения станут внеплановые ремонтные работы. Абонентов в ресурсоснабжающей организации просят извинить за неудобства.