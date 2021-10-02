За сутки сразу 148 жителей Орловской области заразились коронавирусом

В Орловской области за последние сутки ковидом заболело сразу 148 человек Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб по борьбе с covid-19 опубликовал статистику распространения болезни в регионах России. В Орловской области за последние сутки, по данным на 2 октября 2021, сразу 148 человек заразились коронавирусом.

Суммируя, последние данные о заболевших, общее число заразившихся ковидом достигает 46 404 человек.

Выписано по выздровлению за день 163 пациента. У всех отрицательный тест на присутствие вируса в организме. Всего же за время наблюдения выздоровело 43 738 орловцев.

Смертельных случаев за последние сутки не зафиксировано. Всего от ковида в Орле и районах области умерло 1 015 человек.