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Здоровье2 октября 2021 16:31

За сутки сразу 148 жителей Орловской области заразились коронавирусом

Федеральный оперштаб опубликовал статистику на 2 октября 2021
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области за последние сутки ковидом заболело сразу 148 человек

В Орловской области за последние сутки ковидом заболело сразу 148 человек

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб по борьбе с covid-19 опубликовал статистику распространения болезни в регионах России. В Орловской области за последние сутки, по данным на 2 октября 2021, сразу 148 человек заразились коронавирусом.

Суммируя, последние данные о заболевших, общее число заразившихся ковидом достигает 46 404 человек.

Выписано по выздровлению за день 163 пациента. У всех отрицательный тест на присутствие вируса в организме. Всего же за время наблюдения выздоровело 43 738 орловцев.

Смертельных случаев за последние сутки не зафиксировано. Всего от ковида в Орле и районах области умерло 1 015 человек.