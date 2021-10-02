Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2021 13:59

Видео пожара в торговом центре "Тургеневский" в Орле появилось в сети

Кадрами со спасательной операции поделилось МЧС
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
МЧС опубликовало видео пожара в ТЦ "Тургеневский"

МЧС опубликовало видео пожара в ТЦ "Тургеневский"

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В сети появилось видео пожара, случившегося 2 октября в торговом центре "Тургеневский" Орла. Кадры опубликовало региональное МЧС.

Пожар случился утром выходного дня, спасателям сигнал о возгорании поступил в начале десятого. Как оказалось, очагом распространения пламени стал склад с бытовой техникой: в "Тургеневском" расположен магазин электроники.

С огнем удалось справиться, спасатели трех пожарных частей работали на месте происшествия. При пожаре никто не пострадал. Причины же, по которым случилось ЧП, еще предстоит установить экспертам.

В торговом центре "Тургеневский" в Орле случился пожар
2 октября пожарные потушили огонь на складе бытовой техники. Видео от ГУ МЧС РФ по Орловской области