Видео пожара в торговом центре "Тургеневский" в Орле появилось в сети

МЧС опубликовало видео пожара в ТЦ "Тургеневский" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В сети появилось видео пожара, случившегося 2 октября в торговом центре "Тургеневский" Орла. Кадры опубликовало региональное МЧС.

Пожар случился утром выходного дня, спасателям сигнал о возгорании поступил в начале десятого. Как оказалось, очагом распространения пламени стал склад с бытовой техникой: в "Тургеневском" расположен магазин электроники.

С огнем удалось справиться, спасатели трех пожарных частей работали на месте происшествия. При пожаре никто не пострадал. Причины же, по которым случилось ЧП, еще предстоит установить экспертам.