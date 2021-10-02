В торговом центре "Тургеневский" в Орле случился пожар

В торговом центре ликвидировали пожар Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле случился пожар в торговом центре "Тургеневский" в Советском районе. Загорелся склад с бытовой техникой.

На месте работали спасатели трех пожарных частей Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

ЧП случилось 2 октября. В пожарную службу сигнал о происшествии поступил в начале десятого утра. На место прибыли спасатели трех пожарных частей, полиция, силовики.

В причинах ЧП предстоит разобраться экспертам Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Как оказалось, очагом возгорания стал склад с бытовой техникой: в этом здании находится магазин электроники.

В ЧП, к счастью, обошлось без жертв Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Благодаря слаженным действиям персонала и пожарных обошлось без пострадавших. Возгорание было ликвидировано на 5 квадратных метрах. В причинах предстоит разобраться экспертам, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.