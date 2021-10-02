В Орловской области всю ночь искали пропавшего шестиклассника

Фото: Лиза Алерт

В Орловской области всю ночь искали ушедшего из дома 30 сентября подростка. Шестиклассника удалось обнаружить полицейским, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Об этом "Комсомолке" сообщили в региональном УМВД. С заявлением о пропаже 12-летнего мальчика в полицию обратились его родители. Они рассказали, что тот покинул дом 30 числа, сперва ребенка пытались искать самостоятельно, но поиск успехом не увенчался. Был организован поиск. К нему подключились полицейские и волонтеры, которые обследовали дворы, чердаки, подвалы, территории у школ, леса. К утру подростка нашли полицейские неподалеку от его дома.

- Противоправный действий в отношении ребенка не предпринималось. Полицейские провели с ним профилактическую беседу об опасности самовольных уходов из дома. В отношении матери мальчика решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, - рассказала "КП" Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Мальчика вернули родителям, однако эту ситуацию вынесут на обсуждение в комиссии по делам несовершеннолетних.