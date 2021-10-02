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Здоровье2 октября 2021 10:13

На автовокзале и возле торгового центра 2 октября в Орле идет вакцинация от коронавируса

Прививки можно сделать в мобильных пунктах с 9.00 до 16.00
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Вакцинация от ковида продолжается

Вакцинация от ковида продолжается

Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают работу мобильные прививочные пункты, в которых можно вакцинироваться от коронавируса. 2 октября медики ждут горожан в Заводском и Железнодорожном районах города.

В Заводском районе привиться можно в здании автовокзала, для этого отведен кабинет на 2 этаже здания (Автовокзальная,1). А в Железнодорожном районе фельдшерско-акушерский прививочный пункт на колесах работает возле торгового центра "Европа" (Московская,67). График работы обоих пунктов - с 9.00 до 16.00, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

С собой необходимо взять документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.