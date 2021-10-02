В первые выходные октября в Орле дождя не будет, в город заглянет солнце

Бабье лето еще погостит в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наступившие выходные в Орле обещают быть сухими, достаточно теплыми, а еще в город заглянет солнце. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 2-3 октября.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 2 октября днем воздух прогреется до +13 градусов. Небо облачное с прояснениями, ветер восточный 2 м/c. Без осадков. Атмосферное давление на уровне 756 мм рт.ст.

В воскресенье 3 октября столбики термометров в ночное время покажут +5 градусов, днем доберутся до отметки в +14. Переменная облачность, без осадков. Давление 756 мм рт.ст., ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 3 м/c.

По предварительным прогнозам, сухая и солнечная погода задержится в регионе и на будущей неделе.