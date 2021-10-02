На мемориале танкистам под Орлом захоронили останки солдат

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области перезахоронили останки бойцов красной армии. Солдаты обрели последний приют на мемориале танкистам-гвардейцам во Мценском районе.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, в нем поучаствовали первые лица региона. Перезахоронили солдат в рамках 80-летия танковой гвардии Красной Армии и 20-летия самого мемориального комплекса. В этот же день, 1 октября, на территории мемориала открыли арку с памятной плитой.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- По итогам осенней "Вахты памяти" были перезахоронены останки 24 советских бойцов, которые погибли в этих местах в октябре 1941 года в ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.