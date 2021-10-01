Главой Ливенского района стал Анатолий Шолохов

Фото: пресс-служба администрации Ливенского района

Главой Ливенского района Орловской области выбрали Анатолия Шолохова. На посту он сменил Юрия Ревина.

Как сообщает официальный сайт администрации Ливенского района, Шолохов вступил в должность. Избрали его депутаты нового созыва.

- Вступая на пост Главы района, Анатолий Шолохов принял торжественную присягу и поблагодарил всех за оказанное ему доверие, - гласит сообщение администрации Ливенского района.

На заседании 29 сентября также был избран глава Ливенского районного совета депутатов. Должность получила Марина Савенкова.