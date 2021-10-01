В Орловской области заработали все сахарные заводы

Сахарные заводы начали переработку свеклы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области включились в работу все сахарные заводы. На четырех предприятиях началась уборка свеклы.

Сахарные заводы расположены в Ливенском, Залегощенском, Колпнянском и Мценском районах. Переработать предстоит тысячи тонн корнеплодов.

- По оперативным данным, в регионе заготовлено 314,1 тыс. тонн нового урожая сахарной свеклы. Сахарными заводами переработано 283,4 тыс. тонн сладких корнеплодов. Выработка сахара составляет 38,5 тыс. тонн, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.