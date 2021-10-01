Фото: Сергей Мокроусов

В Орле состоялся первый форум малых городов и сельских территорий. Он прошел на площадке ТМК "Гринн" 30 сентября, на повестке стояло обсуждение проблем сельских территорий и перспектив дальнейшего развития деревень и провинциальных городов.

Организатором форума стал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Участниками его стали как представители федеральных и региональных органов власти, так и эксперты из разных уголков России. Отток жителей из сельской местности, отсутствие инфраструктуры и производств, а также возможные пути возвращения жизни в село обсудили во время форума его участники.

Фото: Сергей Мокроусов

Глава Орловской области выступил за создание нового национального проекта, направленного на возрождение села.

Фото: Сергей Мокроусов

- Российская деревня – наше национальное достояние. Уверен, что сегодняшний форум, экспертные выводы позволят сформулировать стратегию дальнейшего движения малых городов и территорий, придать им новый импульс для развития, подготовить почву для разработки нового национального проекта, - отметил Андрей Клычков.