Мэром города Мценска снова стал Сергей Волков

Сергей Волков вновь занял пост мэра Мценска. Фото: пресс-служба орловского облсовета

Мэром города Мценска стал Сергей Волков. Для него пост этот не нов: в мэрское кресло он вернулся после работы в областном Совете созыва 2016-2021.

Главу города выбрали 30 сентября на первом заседании обновленного состава городского совета Мценска. Волков набрал наибольшее количество голосов. Он принес присягу и пообещал работать на благо города и его жителей.

Также 30 сентября во Мценске избрали главу городской думы. Им стал Владимир Балабанов.