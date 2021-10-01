Осенний призыв начался в Орле

Призывники проходят финальную медкомиссию. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле и области начался осенний призыв. До конца года в армию отправится больше 500 молодых орловцев.

Ряды вооруженных сил РФ пополнит 130 жителей города Орла. На 1 октября, в первый день призыва, финальную медкомиссию проходит около 40 будущих солдат. Первые из них отправятся на службу в середине октября.

- В военкомате Орла отмечают, что значительно выросла статистика по ребятам, которые призываются на службу уже после получения высшего образования. Таких свыше 70%. Но есть и те, кто приходит на призывные пункты сразу после школы – в 18 лет, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.