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Общество1 октября 2021 13:04

Фотофакт: Болховское шоссе и Раздольная улица Орла стали в пробке

Затор образовался из-за дорожных работ
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Раздольная стоит в пробке

Раздольная стоит в пробке

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Днем 1 октября в Орле "покраснели" от пробок две улицы: серьезный затор наблюдается на Болховском шоссе и Раздольной.

Растянувшуюся на внушительное расстояние пробку запечталел фотокорреспондент "Комсомолки". Судя по сервису яндекс.пробки, от затрудненного движения в настоящее время страдают улицы Октябрьская, 60 лет Октября и Герцена.

Во всей центральной части Орла движение затруднено. Источник: яндекс.пробки

Во всей центральной части Орла движение затруднено. Источник: яндекс.пробки

Причина заторов на Раздольной - дорожные работы. Выбирайте пути объезда!