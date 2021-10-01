Фотофакт: Болховское шоссе и Раздольная улица Орла стали в пробке

Раздольная стоит в пробке
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Днем 1 октября в Орле "покраснели" от пробок две улицы: серьезный затор наблюдается на Болховском шоссе и Раздольной.
Растянувшуюся на внушительное расстояние пробку запечталел фотокорреспондент "Комсомолки". Судя по сервису яндекс.пробки, от затрудненного движения в настоящее время страдают улицы Октябрьская, 60 лет Октября и Герцена.
Во всей центральной части Орла движение затруднено. Источник: яндекс.пробки
Причина заторов на Раздольной - дорожные работы. Выбирайте пути объезда!