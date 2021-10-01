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Общество1 октября 2021 13:01

В Орловской области на карантин посадили утят из Франции

2,5 тысячи птенцов завезли на птицефабрику в Орловском районе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловскую область прибыла еще одна партия утят из Франции. 2,5 тысячи птенцов поставили на птицефабрику в Орловском районе.

Суточных утят привезли для разведения, разрешение на ввод птицы дал Россельхознадзор. Разгрузка проходила под контролем специалистов управления ветеринарии.

- Птицы помещены на 30-дневный карантин, в ходе которого специалисты Орловского областного ветеринарного центра проведут все необходимые ветеринарные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.