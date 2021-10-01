В Орловской области на карантин посадили утят из Франции

В Орловскую область прибыла еще одна партия утят из Франции. 2,5 тысячи птенцов поставили на птицефабрику в Орловском районе.

Суточных утят привезли для разведения, разрешение на ввод птицы дал Россельхознадзор. Разгрузка проходила под контролем специалистов управления ветеринарии.

- Птицы помещены на 30-дневный карантин, в ходе которого специалисты Орловского областного ветеринарного центра проведут все необходимые ветеринарные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.