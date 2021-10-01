На ремонт в орловских больницах выделят 9 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

И бюджета Орловской области выделят 9 миллионов рублей на ремонт в нескольких больницах. Деньги направят нескольким медучредждениям.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, средства направят на ремонт главного лечебного корпуса психиатрической больницы, кислородной рампы в НКМЦ им. Круглой и замену окон в поликлинике туберкулезного диспансера. На эти цели уйдет 4,1 миллиона рублей.

Большую же часть суммы, 4,8 миллиона, направят больнице им. Семашко: здесь отремонтируют кабельную сеть.

- Модернизация структурированной кабельной сети необходима для полнофункциональной и своевременной реализации проектов по информатизации системы здравоохранения в больнице, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.