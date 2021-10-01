На 1 октября в Орловской области еще 144 случая заражения коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за последние сутки коронавирусом заразилось еще 144 человека. Такие данные на 1 октября 2021 приводит федеральный оперштаб по борьбе с covid-19.

Если считать в общем, то с начала пандемии в Орле и районах региона заболело коронавирусом 46 256 человек. Со второй половины сентября заболеваемость пошла в рост.

Выздоровело за последний день 160 орловцев, все они выписаны с отрицательным тестом. За время наблюдения зафиксировано 43 575 случаев выздоровления.

За сутки никто не скончался от коронавирусной инфекции, по данным оперштаба. Всего же умерло 1 015 жителей Орловской области, болевших коронавирусом.