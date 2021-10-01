Гаражная амнистия стартовала в Орловской области

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области стартовала гаражная амнистия. Первый участок в ее рамках уже зарегистрирован.

Как рассказали в регуправлении Росреестра, участок под гаражом зарегистрировал орловец, которому его передала в собственность администрация.

- Оплата госпошлины так же не требовалась, так как в порядке «гаражной амнистии» пакет документов направляет орган власти, а не сам заявитель. В Росреестр такие документы поступают в электронном виде, а регистрация права собственности проводится в течение одного рабочего дня, - пояснили в Росреестре.

Гаражная амнистия начала действовать с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает упрощенную процедуру регистрации гаражей, которые расположены на муниципальной земле и построены до 30 декабря 2004 года.