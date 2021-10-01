В Орле столкнулись "Фольксваген" и "ГАЗель", один человек пострадал

Один человек пострадал при ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись легковая иномарка "Фольксваген" и грузовик "ГАЗель". В ДТП пострадал молодой пассажир легковушки легкового автомобиля.

Автомобильная авария произошла 29 сентября в вечернее время у деревни Хардиково. Подробности озвучили в региональной Госавтоинспекции. Молодой человек на "Фольксвагене" ехал по Московскому шоссе в сторону Хардиково со стороны Рощинской.

- В районе дома №175 Б по Московскому шоссе он допустил столкновение с транспортным средством "ГАЗ" под управлением 31-летнего водителя, который следовал со встречного направления прямо, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пассажир "Фольксвагена", 21-летний молодой человек, оказался ранен. Его доставили в больницу и госпитализировали.