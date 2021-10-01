Главой Мценского района стала Екатерина Ерохина

Екатерина Ерохина (слева). Фото: информационно-новостной портал "Вестник Мценского района"

У Мценского района Орловской области новый, а точнее новая, глава. Администрацию возглавила Екатерина Ерохина, сменив на посту Ивана Грачева.

Об этом сообщает официальный сайт районной администрации. Екатерину Ерохину избрали на заседании местного совета депутатов 27 сентября. Ранее женщина занимала пост первого заместителя главы райадминистрации. Заместителями Ерохиной стали Василий Рубцов и Сергей Сериков.

Иван Грачев, который стоял у руля Мценского района более 20 лет, будет работать в региональном парламента: на сентябрьских выборах он был избран в областной Совет.