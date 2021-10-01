Под Орлом опрокинулся в кювет и загорелся внедорожник "Мазда"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На дороге в Орловской области опрокинулся в кювет и загорелся внедорожник "Мазда". В ДТП пострадали три человека, все они госпитализированы.

Происшествие случилось вечером 30 сентября на дороге "Хотынец-Красные рябинки". Иномарку, в направлении районного центра Хотынец, вел 52-летний водитель. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, он не справился с управлением на шестом километре, машина слетела с дороги в кювет и перевернулась. После этого автомобиль загорелся.

- На момент прибытия пожарных легковой автомобиль горел открытым пламенем, сотрудники 35-й ПСЧ оперативно локализовали пламя, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Автомобиль сгорел, трое пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Пожарные помогли доставить пострадавших в машину скорой помощи.

- В результате ДТП водитель и пассажиры, мужчина 38 лет и женщина 27 лет, получили телесные повреждения, госпитализированы, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.