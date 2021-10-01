В Орловской области в земле нашли 10 военных снарядов

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области 10 военных снарядов нашли в земле. Они пролежали десятки лет, с времен Великой Отечественной.

Боеприпасы были обнаружены в двух районах области, Мценском и Верховском, 30 сентября. На место происшествия прибыла спецгруппа. Снаряды извлекли из земли в деревне Первый Воин Мценского района и деревни Верхняя Залегощь в Верховском районе. Опасные находки уничтожили.

- Если Вы обнаружили предмет, похожий на взрывоопасный (ВОП), оперативно сообщите об этом в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112. Ни в коем случае не трогайте предмет и обозначьте место его обнаружения, - обращаются к орловцам в региональном управлении МЧС России.