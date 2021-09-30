В райцентре Орловской области из-за курения едва не сгорел дом

29 сентября в поселке Залегощь произошел пожар. Огонь охватил один из частных жилых домов на Комсомольской улице и быстро распространялся по деревянному строению.

Как сообщает МЧС России по орловской области, информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 17:44 часов вечера. К моменту прибытия сотрудников 20-й пожарно-спасательной части из дома уже шел сильный дым.

Огонь распространился на веранду, чердак и одну из жилых комнат. Пожарным удалось локализовать возгорание и отстоять от пламени другую часть дома.

- В результате пожара выгорела веранда, чердак и жилая комната на площади 16 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.